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Агент Шпинёв назвал Самедова сбитым лётчиком после ухода из структуры «Локомотива»

Агент Шпинёв назвал Самедова сбитым лётчиком после ухода из структуры «Локомотива»
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Футбольный агент Вадим Шпинёв ответил бывшему полузащитнику сборной России Александру Самедову, который раньше работал с молодёжью в «Локомотиве».

«Выражение «дай человеку либо денег, либо власти», по словам Самедова, идеально подходят мне? Считаю, что сбитым лётчикам отвечать не стоит», — сказал Шпинёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Ранее стало известно, что Александр Самедов уволен с поста старшего селекционера московского «Локомотива» по молодёжному футболу. 37-летний Самедов, который в годы игровой карьеры выступал в составе железнодорожников, занимал эту должность с января 2021 года.

Игровую карьеру Самедов завершил в 2019 году в составе самарских «Крыльев Советов».

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