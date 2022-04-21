Агент Шпинёв назвал Самедова сбитым лётчиком после ухода из структуры «Локомотива»
Поделиться
Футбольный агент Вадим Шпинёв ответил бывшему полузащитнику сборной России Александру Самедову, который раньше работал с молодёжью в «Локомотиве».
«Выражение «дай человеку либо денег, либо власти», по словам Самедова, идеально подходят мне? Считаю, что сбитым лётчикам отвечать не стоит», — сказал Шпинёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Ранее стало известно, что Александр Самедов уволен с поста старшего селекционера московского «Локомотива» по молодёжному футболу. 37-летний Самедов, который в годы игровой карьеры выступал в составе железнодорожников, занимал эту должность с января 2021 года.
Игровую карьеру Самедов завершил в 2019 году в составе самарских «Крыльев Советов».
Комментарии
- 21 апреля 2022
-
11:23
-
11:08
-
11:04
-
10:55
-
10:49
-
10:48
-
10:40
-
10:31
-
10:31
-
10:22
-
10:16
-
10:15
-
10:15
-
10:10
-
10:01
-
09:59
-
09:51
-
09:39
-
09:30
-
09:20
-
09:11
-
08:59
-
08:55
-
08:55
-
08:30
-
08:23
-
08:00
-
07:57
-
06:54
-
06:40
-
06:09
-
05:53
-
05:49
-
05:45
-
05:35
Партнерский контент