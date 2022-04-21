Хавбек «Манчестер Сити» установил новый личный рекорд под руководством Гвардиолы
Поделиться
Полузащитник «Манчестер Сити» Филип Фоден установил новый личный рекорд, выступая под руководством Хосепа Гвардиолы. Англичанин появился в стартовом составе в матче с «Брайтоном», сообщает Goal.
Фоден стал самым молодым игроком, который когда-либо выходил в стартовом составе в 50 матчах высшего дивизиона под руководством Хосепа Гвардиолы. Всего за «горожан» Фоден провёл 93 игры. Игрок является воспитанником «Манчестер Сити».
Вчера, 20 апреля, состоялся матч в рамках 30-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Сити» и «Брайтоном». Команды играли на стадионе «Этихад» в Манчестере, сильнее оказались хозяева — 3:0. На данный момент «Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу АПЛ. В их активе 77 очков.
Комментарии
- 21 апреля 2022
-
11:23
-
11:08
-
11:04
-
10:55
-
10:49
-
10:48
-
10:40
-
10:31
-
10:31
-
10:22
-
10:16
-
10:15
-
10:15
-
10:10
-
10:01
-
09:59
-
09:51
-
09:39
-
09:30
-
09:20
-
09:11
-
08:59
-
08:55
-
08:55
-
08:30
-
08:23
-
08:00
-
07:57
-
06:54
-
06:40
-
06:09
-
05:53
-
05:49
-
05:45
-
05:35
Партнерский контент