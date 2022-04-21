Хавбек «Манчестер Сити» установил новый личный рекорд под руководством Гвардиолы

Полузащитник «Манчестер Сити» Филип Фоден установил новый личный рекорд, выступая под руководством Хосепа Гвардиолы. Англичанин появился в стартовом составе в матче с «Брайтоном», сообщает Goal.

Фоден стал самым молодым игроком, который когда-либо выходил в стартовом составе в 50 матчах высшего дивизиона под руководством Хосепа Гвардиолы. Всего за «горожан» Фоден провёл 93 игры. Игрок является воспитанником «Манчестер Сити».

Вчера, 20 апреля, состоялся матч в рамках 30-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Сити» и «Брайтоном». Команды играли на стадионе «Этихад» в Манчестере, сильнее оказались хозяева — 3:0. На данный момент «Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу АПЛ. В их активе 77 очков.