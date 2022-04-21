Кристофер Мартинс эмоционально прокомментировал победу «Спартака» в дерби с ЦСКА

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс Перейра эмоционально прокомментировал победу красно-белых в матче 1/4 финала Кубка России с ЦСКА (1:0).

«Я очень счастлив, переполняют положительные эмоции! Давай, «Спартак»! Сейчас надо сфокусироваться на следующей игре в чемпионате. Останусь ли я в «Спартаке»? Да, да, конечно!» — приводит слова Кофрие «Спорт-экспресс».

Напомним, «Спартак» вышел в полуфинал Кубка, а ЦСКА завершил участие в турнире. Жеребьёвка 1/2 финала Кубка России состоится сегодня, 21 апреля. Начало — в 20:55 мск. Полуфинальные матчи запланированы на 11 и 12 мая. Финал нынешнего розыгрыша Кубка России состоится 29 мая.

Действующим победителем Кубка России является московский «Локомотив», который в финале прошлого розыгрыша взял верх над «Крыльями Советов» со счётом 3:1.