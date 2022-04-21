В «Локомотиве» заявили, что Самедов грубо нарушил юридические обязательства перед клубом

Пресс-служба «Локомотива» отреагировала на высказывания уволенного старшего селекционера по молодёжному футболу Александра Самедова. Напомним, после ухода из клуба экс-футболист публично рассказал о своих разногласиях с руководством железнодорожников и некоторыми футбольными агентами, с которыми «Локомотив» стремился сотрудничать.
«Мы воздержимся от публичных комментариев относительно профессиональных компетенций уволенного сотрудника, однако хотели бы подчеркнуть, что в его обязанности никогда не входили финансовые вопросы, а также вопросы комплектования основного состава «Локомотива». Сделанные в интервью заявления являются грубым нарушением юридических обязательств Александра Самедова перед ФК «Локомотив», — приводит слова клубной пресс-службы «Спорт-экспресс».
Ранее стало известно, что Александр Самедов уволен с поста старшего селекционера московского «Локомотива» по молодёжному футболу. 37-летний Самедов, который в годы игровой карьеры выступал в составе железнодорожников, занимал эту должность с января 2021 года. Позже Александр заявил, что его уход из клуба – это инициатива людей, с которыми он не сработался.
Игровую карьеру Самедов завершил в 2019 году в составе самарских «Крыльев Советов».
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