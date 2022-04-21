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Тухель высказался о пенальти, назначенном в ворота «Челси» в матче с «Арсеналом»

Тухель высказался о пенальти, назначенном в ворота «Челси» в матче с «Арсеналом»
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Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о пенальти, назначенном в ворота его команды в концовке матча с «Арсеналом» (2:4) в рамках перенесённого матча 25-го тура английской Премьер-лиги.

«Посмотрите на пенальти, они получили шанс забить, несмотря на наше превосходство во владении мячом. Никакой тактики за этим нет. У нас было три потери мяча за 10 секунд.

«Сегодня наш игрок сфолил там, где в этом не было необходимости. Это нарушение правил. Это пенальти, и мы сами лишили себя шести минут, чтобы иметь возможность сравнять счёт. В этом эпизоде нечего анализировать», — приводит слова Тухеля Goal.

Вчера, 20 апреля, на «Стэмфорд Бридж» в Лондоне в рамках перенесённого матча 25-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Челси» принимал «Арсенал». Гости одержали победу – 4:2.

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