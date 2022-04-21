«Сочи» подал апелляцию в ЭСК РФС по моменту с Родригао и Кухтой в матче с «Локомотивом»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал, что клуб подал апелляцию в ЭСК РФС по моменту с защитником Родригао и нападающим «Локомотива» Яном Кухтой, который случился в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Не вижу смысла обсуждать травму Родригао. Клуб всё выпустил в официальном обращении. Что касается апелляции в ЭСК, то уже всё подано», — сказал Рубашко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
На 60-й минуте судья удалил нападающего «Локомотива» Яна Кухту и защитника «Сочи» Родригао за взаимные толчки в штрафной площади сочинцев. Уходя с поля, игроки начали выяснять друг с другом отношения.
«Сочи» набрал 43 очка в 25 встречах и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский «Локомотив» (38) находится на 6-м месте.
- 21 апреля 2022
-
12:53
-
12:46
-
12:41
-
12:39
-
12:25
-
12:21
-
12:08
-
12:03
-
12:00
-
12:00
-
11:47
-
11:42
-
11:39
-
11:38
-
11:23
-
11:08
-
11:04
-
10:55
-
10:49
-
10:48
-
10:40
-
10:31
-
10:31
-
10:22
-
10:16
-
10:15
-
10:15
-
10:10
-
10:01
-
09:59
-
09:51
-
09:39
-
09:30
-
09:20
-
09:11