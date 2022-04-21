«Сочи» подал апелляцию в ЭСК РФС по моменту с Родригао и Кухтой в матче с «Локомотивом»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал, что клуб подал апелляцию в ЭСК РФС по моменту с защитником Родригао и нападающим «Локомотива» Яном Кухтой, который случился в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги.



«Не вижу смысла обсуждать травму Родригао. Клуб всё выпустил в официальном обращении. Что касается апелляции в ЭСК, то уже всё подано», — сказал Рубашко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.



На 60-й минуте судья удалил нападающего «Локомотива» Яна Кухту и защитника «Сочи» Родригао за взаимные толчки в штрафной площади сочинцев. Уходя с поля, игроки начали выяснять друг с другом отношения.



«Сочи» набрал 43 очка в 25 встречах и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский «Локомотив» (38) находится на 6-м месте.