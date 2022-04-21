Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Сочи» подал апелляцию в ЭСК РФС по моменту с Родригао и Кухтой в матче с «Локомотивом»

«Сочи» подал апелляцию в ЭСК РФС по моменту с Родригао и Кухтой в матче с «Локомотивом»
Комментарии

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал, что клуб подал апелляцию в ЭСК РФС по моменту с защитником Родригао и нападающим «Локомотива» Яном Кухтой, который случился в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Не вижу смысла обсуждать травму Родригао. Клуб всё выпустил в официальном обращении. Что касается апелляции в ЭСК, то уже всё подано», — сказал Рубашко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

На 60-й минуте судья удалил нападающего «Локомотива» Яна Кухту и защитника «Сочи» Родригао за взаимные толчки в штрафной площади сочинцев. Уходя с поля, игроки начали выяснять друг с другом отношения.

«Сочи» набрал 43 очка в 25 встречах и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский «Локомотив» (38) находится на 6-м месте.

Новость по теме
«Не грубая игра, а угроза жизни!» В «Сочи» возмущены, что Кухта наступил на грудь Родригао
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022