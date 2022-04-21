Видеообзор победы «Ювентуса» в ответном матче 1/2 финала Кубка Италии с «Фиорентиной»

20 апреля состоялся ответный матч полуфинала Кубка Италии «Ювентус» — «Фиорентина». Игра проходила на стадионе «Альянц-Ювентус» в Турине и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Счёт в игре на 32-й минуте открыл итальянский вингер Федерико Бернардески, который воспользоваться ошибкой голкипера при игре на выходе. На 90+4-й минуте второй гол «Ювентуса» забил бразилец Данило.

«Ювентус» обыграл «Фиорентину» и вышел в финал Кубка Италии

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Действующим победителем Кубка Италии является «Ювентус», который в финале 2021 года обыграл «Аталанту» со счётом 2:1. Отметим, что «Ювентус» является рекордсменом по количеству побед в Кубке Италии. Туринцы завоёвывали этот трофей 14 раз.