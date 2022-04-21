Пау Торрес: «Ливерпуль» — фаворит, но такими же были «Ювентус» и «Бавария»

Защитник «Вильярреала» Пау Торресс поделился ожиданиями от полуфинального противостояния с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов.
«Сейчас «Ливерпуль» является фаворитом и находится в отличной форме. Он пользуется любой ошибкой при малейшей возможности. Мы знаем, против кого мы выступаем, и это нормально признать, что они фавориты. Но так было с «Ювентусом» и «Баварией». Мы работаем над тем, чтобы подготовиться к противостоянию, хотим продолжать преподносить сюрпризы. В конце концов, нам нечего терять, даже наоборот.
Мы очень желаем вершить великие дела. Но мы уже не будем таким сюрпризом, потому что мы только что выбили «Ювентус» и «Баварию», так что «Ливерпуль» будет немного скромнее, чем «Бавария», и будет тщательно готовиться, зная, на что мы способны», — цитирует Торреса Liverpool Echo.
- 21 апреля 2022
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