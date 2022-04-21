«Челси» обновил клубный антирекорд, который держался 33 года

Вчера, 20 апреля, на «Стэмфорд Бридж» в Лондоне в рамках перенесённого матча 25-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Челси» принимал «Арсенал». Гости одержали победу – 4:2.

Это поражение стало третьим подряд на «Стэмфорд Бридж» для подопечных Томаса Тухеля. Ранее синие уступили в матче 1/4 финала Лиги чемпионов мадридскому «Реалу» со счётом 1:3, а после уступили «Брентфорду» в матче 31-го тура АПЛ со счётом 1:4.

С декабря 1989 года «Челси» не пропускал три или более голов подряд в домашних матчах, проиграв в тот раз «Уимблдону» и «Ливерпулю» со счётом 5:2.

Кроме того, синие потерпели три домашних поражения подряд во всех соревнованиях впервые с ноября 1993 года.

«Челси» набрал 62 очка в 31 встрече и занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Арсенал» (57) — на пятом месте.