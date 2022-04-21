Глава «Лукойла» ушёл в отставку. Компания является генеральным спонсором «Спартака»

Вагит Алекперов покинул совет директоров «Лукойла» и пост главы компании, которая является генеральным спонсором московского футбольного клуба «Спартак».

«Президент и член Совета директоров ПАО «Лукойл» В.Ю. Алекперов проинформировал компанию о своём решении отказаться от полномочий члена Совета директоров ПАО «Лукойл», а также досрочно сложить полномочия президента ПАО «Лукойл», — сказано в сообщении на сайте компании.

Напомним, владелец «Спартака» Леонид Федун является вице-президентом и основным акционером «Лукойла».

Московский «Спартак» набрал 31 очко в 25 встречах и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. В последнем матче «Спартак» обыграл ЦСКА в четвертьфинале Кубка России со счётом 1:0.