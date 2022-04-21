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Футбольный директор «Манчестер Юнайтед» отреагировал на назначение Эрика тен Хага

Футбольный директор «Манчестер Юнайтед» отреагировал на назначение Эрика тен Хага
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Футбольный директор «Манчестер Юнайтед» Джон Мерто прокомментировал подписание соглашения с нидерландским специалистом Эриком тен Хагом.

«За последние четыре года работы в «Аяксе» Эрик зарекомендовал себя как один из самых интересных и успешных тренеров в Европе, известный привлекательным, атакующим футболом своей команды и приверженностью к молодёжи.

В наших беседах с Эриком, предшествовавших этому назначению, мы были глубоко впечатлены его долгосрочным видением возвращения «Манчестер Юнайтед» на тот уровень, на котором мы хотим соревноваться, а также его стремлением и решимостью достичь этого.

Мы желаем Эрику удачи, поскольку он сосредоточен на успешном завершении сезона в «Аяксе», и с нетерпением ждём его прихода в «Манчестер Юнайтед» этим летом», — цитирует Мерто пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

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