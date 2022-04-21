Эрик тен Хаг: намерен развивать «Манчестер Юнайтед» и добиться с ним успеха

Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал своё назначение на этот пост.



Для меня большая честь стать новым главным тренером «Манчестер Юнайтед». С нетерпением жду новых испытаний на этом посту. Я знаю историю этого великого клуба и знаю, с какой страстью его поддерживают фанаты. Я намерен развивать команду и добиться с ней успеха, которого она заслуживает.



Будет непросто уйти из «Аякса» после стольких невероятных лет. Хочу убедить болельщиков, что я полностью сфокусирован на том, чтобы успешно завершить сезон в Нидерландах, прежде чем присоединиться к «Манчестер Юнайтед», — цитирует Эрика тен Хага пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

Что это за тренер и в чём он похож на сэра Алекса Фергюсона — наш разбор:

Соглашение рассчитано с конца сезона-2021/2022 до 2025 года. Также в нём предусмотрена возможность продлить сотрудничество с главным тренером ещё на сезон при согласии сторон.