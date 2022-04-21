«Мы ещё не закончили». Ван дер Сар прокомментировал назначение тен Хага в «МЮ»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед», а ныне генеральный директор «Аякса» Эдвин ван дер Сар прокомментировал назначение Эрика тен Хага на пост главного тренера манкунианцев.
«Четыре с половиной года — это хороший срок, но мы бы хотели, чтобы Эрик оставался в «Аяксе» дольше. Он собирается сделать шаг в один из крупнейших клубов мира, играющий в великолепном чемпионате.
Мы очень благодарны Эрику за то, чего он достиг с «Аяксом», но мы ещё не закончили. В конце сезона я буду более обстоятельно оценивать его уход. Пока же важны последние матчи сезона, в которых мы все хотим привезти домой титул чемпиона», — приводит слова ван дер Сара Manutd.one.
Сегодня было объявлено, что наставник «Аякса» Эрик тен Хаг возглавит «Манчестер Юнайтед» со следующего сезона.
- 21 апреля 2022
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