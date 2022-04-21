Эрик тен Хаг высказался о планах на оставшуюся часть сезона в «Аяксе»

Наставник «Аякса» Эрик тен Хаг, назначенный тренером «Манчестер Юнайтед» со следующего сезона, прокомментировал планы на оставшуюся часть сезона в Нидерландах.
«Я рад, что всё окончательно решено и что об этом объявлено официально. Такая ясность очень важна. Но сейчас у меня есть только один интерес, и это последние пять игр. Я хочу закончить своё пребывание здесь на позитивной ноте, выиграв лигу. Это позволит нам напрямую попасть в Лигу чемпионов. «Аяксу» там самое место», — приводит слова тен Хага Manutd.one.
Напомним, сейчас «красных дьяволов» тренирует Ральф Рангник. 63-летний Рангник возглавил английскую команду 3 декабря 2021 года. В конце сезона он займёт одну из должностей в структуре «Манчестер Юнайтед». Помимо тен Хага, клубом рассматривалась кандидатура нынешнего наставника «ПСЖ» Маурисио Почеттино.
- 21 апреля 2022
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