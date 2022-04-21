Джикия: очень хочу, чтобы Бакаев остался в «Спартаке». Он необходим команде

Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия заявил о личном желании сохранить в команде полузащитника Зелимхана Бакаева.

«У Бакаева заканчивается контракт, хотел бы я его продления? Да, очень сильно. Не владею информацией о том, на какой стадии переговоры. Но что касается меня лично, я потрясающе отношусь к Зелимхану и очень хочу, чтобы он был в команде. Потрясающий футболист, вы можете это видеть в играх. И то, что сейчас происходит в РПЛ со всеми отъездами легионеров, уровнем и всего остального, такой игрок необходим «Спартаку», — приводит слова Джикии «РБ Спорт».

Напомним, ранее о возможном уходе Бакаева высказался спортивный директор «Спартака» Лука Каттани. Интерес к Зелимхану приписывают санкт-петербургскому «Зениту».