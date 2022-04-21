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Роналду обратился к фанатам «Ливерпуля», которые поддержали его в связи со смертью сына

Роналду обратился к фанатам «Ливерпуля», которые поддержали его в связи со смертью сына
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду поблагодарил болельщиков «Ливерпуля», которые поддержали его в связи со смертью новорождённого сына. На седьмой минуте матча 30-го тура АПЛ болельщики на «Энфилде» аплодисментами поддержали Роналду. Главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп не остался в стороне и тоже поаплодировал вместе с фанатами. Сам Криштиану пропускал матч из-за сложной ситуации в семье.

«Один мир… Один вид спорта… Одна большая семья… Спасибо, «Энфилд». Я и моя семья никогда не забудем этот жест уважения и сострадания», — написал Роналду в своих соцсетях.

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Напомним, сам матч 30-го тура завершился разгромной победой «Ливерпуля». Встреча прошла на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и закончилась со счётом 4:0.

«Ливерпуль» набрал 76 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Манчестер Юнайтед» (54) — на шестом месте.

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