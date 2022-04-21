Зарема Салихова предложила назначать женщин-арбитров на матчи РПЛ

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, ранее входившая в совет директоров клуба, отреагировала на новость о недопуске российского арбитра Анастасии Пустовойтовой к работе на женском чемпионате Европы – 2022.
«Сочувствую Пустовойтовой. У нас тоже рухнули мечты и планы. Все труды команды в еврокубках обнулились. И непонятно, когда нас вернут в европейские соревнования. В мужском футболе не хватает грамотных судей. Предлагаю футбольным властям обратить внимание на женщин-арбитров и разрешить им судить мужские команды в РПЛ», — приводит слова Заремы Салиховой «Спорт-экспресс».
Напомним, 41-летняя российская рефери не была включена в список арбитров, которые обслужат игры европейского первенства. При этом в список арбитров включили украинку Екатерину Монзуль. Пустовойтова вошла в тройку лучших женщин-арбитров по итогам 2021 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).
- 21 апреля 2022
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