Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В РФС отреагировали на информацию, что российский футбол может остаться без системы VAR

В РФС отреагировали на информацию, что российский футбол может остаться без системы VAR
Комментарии

В Российском футбольном союзе прокомментировали информацию, что в российских лигах могут перестать пользоваться системой VAR.

«Действующее соглашение РФС с компанией Hawk-Eye Innovations Ltd завершается в конце сезона-2021/2022, все обязательства по нему будут исполнены в полном объёме. В данный момент Департамент судейства ведёт работу по выбору провайдера для системы VAR на следующие сезоны и рассматривает предложения различных поставщиков. Информация об итогах отбора будет опубликована дополнительно», — сообщили в службе коммуникаций РФС корреспонденту «Чемпионата» Салавату Муртазину.

Ранее появилась информация, что существует большая вероятность, что в ближайшем будущем может прекратиться сотрудничество между Hawk-Eye Innovations Ltd и Российским футбольным союзом.

Новость по теме
В Российской Премьер-Лиге могут прекратить использование системы VAR
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022