В РФС отреагировали на информацию, что российский футбол может остаться без системы VAR

В Российском футбольном союзе прокомментировали информацию, что в российских лигах могут перестать пользоваться системой VAR.
«Действующее соглашение РФС с компанией Hawk-Eye Innovations Ltd завершается в конце сезона-2021/2022, все обязательства по нему будут исполнены в полном объёме. В данный момент Департамент судейства ведёт работу по выбору провайдера для системы VAR на следующие сезоны и рассматривает предложения различных поставщиков. Информация об итогах отбора будет опубликована дополнительно», — сообщили в службе коммуникаций РФС корреспонденту «Чемпионата» Салавату Муртазину.
Ранее появилась информация, что существует большая вероятность, что в ближайшем будущем может прекратиться сотрудничество между Hawk-Eye Innovations Ltd и Российским футбольным союзом.
- 21 апреля 2022
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