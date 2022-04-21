Созин: Слуцкий никогда не останется без работы. «Рубин» только потеряет от его ухода

Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал ситуацию, которая сложилась в «Рубине».



«Безусловно, результат у «Рубина» неудовлетворительный. Это ни для кого не секрет. Но важно, что руководство клуба в лице Сайманова устраивает Слуцкий, а Слуцкому комфортно с нынешним руководством. Если эти опытные футбольные монстры верят друг в друга – Слуцкому стоит продолжать работу с командой. Есть отличный пример из истории: хоккейное «Динамо» при Знарке проиграло 10 матчей подряд, но генеральный менеджер Сафронов это вытерпел. И он дождался двух Кубков Гагарина. Да, хоккей и футбол – разные вещи, но это показательная вера руководства в тренера.



Слуцкий никогда не останется без работы. Иностранцы уедут – и на него будет огромный спрос. Он знает, как выправить ситуацию, он работал с такими мастерами: Вагнером, Думбия, Игнашевичем. Со следующего сезона, если останется доверие, «Рубин» станет крепче. А если уйти сейчас – клуб только потеряет от его ухода», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».