Уткин — о назначении тен Хага в «МЮ»: хотелось бы быть оптимистом, но не получается

Известный спортивный журналист Василий Уткин высказался по поводу назначения Эрика тен Хага на должность главного тренера «Манчестер Юнайтед». Соглашение сторон вступит в силу с конца сезона-2021/2022 и будет действовать до 2025 года. Также в нём предусмотрена возможность продлить сотрудничество с главным тренером ещё на сезон при обоюдном согласии.
«Итак, тен Хаг будет новым тренером «МЮ». Я бы хотел, чтоб у него получилось. Мне некомфортно без «Манчестер Юнайтед», который борется за трофеи — при том, что специально, то есть постоянно, а не в каких-то матчах, я никогда особенно за «МЮ» не болел.
Но я привык, так было на протяжении большей части моего профессионального поприща, что «Юнайтед» — важнейшее действующее лицо в Европе и в Англии, мимо которого и захочешь — не пройдёшь. Так что мне хотелось бы быть оптимистом, да и тен Хаг славный парень, за которым интересно следить. Но не получается. Потому что после сэра Алекса каждый новый тренер «МЮ», скорее, абсолютно отрицает работу предшественника, чем опирается на неё хоть в малой степени. То есть каждый раз заново. А тут ещё слова Рио Фердинанда, который, несомненно, в теме, что «МЮ» хотели бы покинуть аж 15 человек.
Впрочем, время учит сегодня надеяться на лучшее даже в безнадёжной ситуации, иначе что остаётся. А дело тен Хага в Англии будет сложнейшей, но всё же никак не безнадёжной задачей», — написал Уткин в своём телеграм-канале.
- 21 апреля 2022
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