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Джейми Каррагер высказался, подходит ли Эрик тен Хаг на должность главного тренера «МЮ»

Джейми Каррагер высказался, подходит ли Эрик тен Хаг на должность главного тренера «МЮ»
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Футбольный эксперт Джейми Каррагер высказался, подходит ли Эрик тен Хаг, назначенный главным тренером «Манчестер Юнайтед», на эту должность.

«Я думаю, что да, он тот парень, который им подходит. Я знаю, что между ним и Маурисио Почеттино была конкуренция за это место, я просто вижу ту работу, которую он проделал в «Аяксе», а Почеттино, большим поклонником которого я являюсь, перешёл в «ПСЖ», и это не совсем сработало. В «Тоттенхэме» я его очень любил, но он не мог переступить черту с точки зрения завоевания трофеев.

Если бы это был Почеттино, не думаю, что была бы большая разница в том, кого они назначили. Люди могут выбрать Почеттино из-за опыта работы в Премьер-лиге, но тот футбол, в который «Аякс» играл за последние несколько лет, показывает, что любой из этих вариантов не был бы плохим выбором», — приводит слова Каррагера Sky Sports.

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