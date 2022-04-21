Джейми Каррагер высказался, подходит ли Эрик тен Хаг на должность главного тренера «МЮ»

Футбольный эксперт Джейми Каррагер высказался, подходит ли Эрик тен Хаг, назначенный главным тренером «Манчестер Юнайтед», на эту должность.
«Я думаю, что да, он тот парень, который им подходит. Я знаю, что между ним и Маурисио Почеттино была конкуренция за это место, я просто вижу ту работу, которую он проделал в «Аяксе», а Почеттино, большим поклонником которого я являюсь, перешёл в «ПСЖ», и это не совсем сработало. В «Тоттенхэме» я его очень любил, но он не мог переступить черту с точки зрения завоевания трофеев.
Если бы это был Почеттино, не думаю, что была бы большая разница в том, кого они назначили. Люди могут выбрать Почеттино из-за опыта работы в Премьер-лиге, но тот футбол, в который «Аякс» играл за последние несколько лет, показывает, что любой из этих вариантов не был бы плохим выбором», — приводит слова Каррагера Sky Sports.
- 21 апреля 2022
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