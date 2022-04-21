«Никакой опасности воротам не было». Бубнов — о главной ошибке ЦСКА в игре со «Спартаком»

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Бубнов поделился мнением о победе клуба над ЦСКА (1:0) в четвертьфинале Кубка России.



«Спартак» в целом выглядел лучше. В первом тайме красно-белые активно прессинговали, навязывали борьбу, обостряли с самых первых минут. Не сказал бы, что ЦСКА сел в глубокую оборону — армейцы оставляли много пространства за своими спинами, чем их соперники охотно пользовались. Моментов у «Спартака» было значительно больше, но выручал Игорь Акинфеев.



А потом случился этот злосчастный пенальти. Яка Бийол неудачно подкатился, выставив руку вверх. В итоге она расширила площадь тела, и это, естественно, трактовали как пенальти. Не знаю, специально он сделал это или нет. Но для меня очевидно, что этот подкат можно было и не делать вовсе. Шамар Николсон входил в штрафную с угла, сзади Бийола страховали… В общем, никакой особенной опасности.



Забитый мяч позволил «Спартаку» спокойно играть по счёту. А тут ещё и Жан-Филипп Гбамен получил красную карточку, причём совершенно бессмысленную. Свой первый «горчичник» он заработал за разговоры, а второй — за выставленный локоть. Мы всегда удивляемся, когда кто-то, имеющий предупреждение, так размахивает руками. Но не он первый, не он последний. Во время игры футболист не задумывается, многое делает автоматически. Конечно, надо быть аккуратнее, и решение справедливо. Но надо понимать, что выставленный во время прыжка локоть — машинальное движение.



У ЦСКА сегодня были шансы, чтобы сравнять счёт. Как минимум два попадания в штангу. Команда вообще показала, что у неё все в порядке с характером. Хотя проход «Спартака» в полуфинал я бы всё же назвал заслуженным. Они создали больше моментов и в целом выглядели убедительнее», — цитирует Бубнова Sportbox.