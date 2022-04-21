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Игрок «Алании» — о матче с «Зенитом»: мы выходили играть исключительно на победу

Игрок «Алании» — о матче с «Зенитом»: мы выходили играть исключительно на победу
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Нападающий «Алании» Батраз Гурциев прокомментировал победу в матче 1/4 финала Кубка России с «Зенитом» (2:2, 6:5 — по пенальти). Напомним, Гурциев забил первый гол владикавказской команды в матче.

«Хочу поздравить всю Осетию с победой! Мы показали, на что способна «Алания». Мы — одно целое! Также хочу поблагодарить всех, кто пришёл и поддержал нас сегодня, спасибо большое! Нам не удалось забить в первом тайме, хотя моменты были. Но ничего страшного, главное — мы в полуфинале Кубка России!

Мы выходили играть исключительно на победу. Нам было неважно, кто перед нами, «Зенит» или любая другая команда, настрой был один. Нужно было выходить и доказывать, чего мы стоим! Довольны, что смогли порадовать наших болельщиков.

В эпизоде с моим забитым мячом сработало голевое чутьё? Возможно. Помню только момент, когда Кобесову отдали пас и он отправил «самонаводящуюся» прямиком на меня. Я нашёл открытую зону и неплохо пробил головой. Рад, что помог команде. Дальше — больше!» — приводит слова Гурциева пресс-служба «Алании» в своём телеграм-канале.

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