Каррагер высказался о трансферных планах «Манчестер Юнайтед» после назначения тен Хага

Футбольный эксперт Джейми Каррагер высказался о трансферных планах «Манчестер Юнайтед» после назначения Эрика тен Хага на пост главного тренера.

Это «Манчестер Юнайтед», я уверен, что летом они хорошо потратятся. Вы посмотрите на игроков, которых они подписали этим летом: Криштиану Роналду, Джейдон Санчо, Рафаэль Варан. Они не покупали этих игроков, чтобы соревноваться в четвёрке лучших, но они пришли, чтобы бороться за чемпионство», — приводит слова Каррагера Sky Sports.

Напомним, сейчас «красных дьяволов» тренирует Ральф Рангник. 63-летний Рангник возглавил английскую команду 3 декабря 2021 года. В конце сезона он займёт одну из должностей в структуре «Манчестер Юнайтед». Помимо тен Хага, клубом рассматривалась кандидатура нынешнего наставника «ПСЖ» Маурисио Почеттино.