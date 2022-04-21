КДК РФС вынес решения по матчу 25-го тура РПЛ «Арсенал» — «Ростов»

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал о решении, которое было принято по итогам матчей 25-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Болельщики «Арсенала» — оскорбительные скандирования. Штраф 40 тысяч рублей. Клуб также оштрафован по пункту 7.6 РПЛ. Арсенал предоставил футбольное поле с искусственным покрытием. А в регламенте должно быть аналогичное покрытие. Штраф 20 тысяч рублей.



Болельщики «Ростова» кричали нецензурные скандирования. Штраф 40 тысяч рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.



«Зенит» сохранил лидерство по итогам матчей тура. Подопечные Сергея Семака обыграли «Урал» (3:1) и набрали 55 очков. На три очка меньше у «Динамо», которое в 25-м туре переиграло «Ахмат» (2:0). 44 очка в активе у московского ЦСКА: команда Алексея Березуцкого упустила победу над «Уфой» (1:1) на 95-й минуте. «Сочи» (43), который сыграл вничью с «Локомотивом» (2:2), остаётся на четвёртом месте.