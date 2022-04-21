КДК РФС оштрафовал ЦСКА и Паоло Ваноли по итогам 25-го тура РПЛ

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал о решении, которое было принято по итогам матчей 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Уфа» — ЦСКА (1:1) и «Спартак» — «Рубин» (1:1).



«После матча было скандирование ненормативной лексики болельщиками ЦСКА. Штраф 100 тыс. рублей.



Ваноли неоднократно покидал пределы технической зоны. Штраф 30 тыс. рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

«Зенит» сохранил лидерство по итогам матчей тура. Подопечные Сергея Семака обыграли «Урал» (3:1) и набрали 55 очков. На три очка меньше у «Динамо», которое в 25-м туре переиграло «Ахмат» (2:0). 44 очка в активе у московского ЦСКА: команда Алексея Березуцкого упустила победу над «Уфой» (1:1) на 95-й минуте. «Сочи» (43), который сыграл вничью с «Локомотивом» (2:2), остаётся на четвёртом месте.