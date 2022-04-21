Созин: ЦСКА отскочил от крупнейшего поражения в истории. «Спартак» мог забивать семь!

Член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился мнением о результате полуфинального матча Кубка России по футболу ЦСКА – «Спартак» (0:1).



«Для меня показательный момент: когда четыре легионера приехали в команду и здорово сыграли со «Спартаком» – пошли дифирамбы. Прошло два месяца, и во втором тайме дерби их уже просто не было. Разучились играть? Перестали тренироваться? ЦСКА вчера отскочил от самого крупного поражения в своей истории. Если бы не Акинфеев – «Спартак» мог забивать семь!



Я не хочу говорить, как тренерскому штабу работать. Но они опытные футболисты, хотя пока не опытные тренеры. И после одной из побед братья вышли на поле и стали таскать на своих плечах игроков. Но между тренером и игроком должна быть грань! И теперь они не могут в жёсткой форме пихнуть легионера – вчера ты его катал, а сегодня ругаешь. Да, по набранным очкам – Березуцкий лучший тренер марта, но точно не по игре. А кроме Акинфеева, в дерби ни одного светлого пятна вчера не было», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».