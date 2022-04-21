Р. Билялетдинов: Кучаев нужен «Рубину». € 5 млн за выкуп — приличная сумма

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился мнением о потенциальном выкупе полузащитника Константина Кучаева, права на которого принадлежат московскому ЦСКА.



«Кучаев сейчас нужен в Казани. На уход из ЦСКА, наверное, были причины. Что касается выкупа в € 5 млн, то, может, они и соответствуют действительности. Может, чуть завышены, а, может, много завышены. По мне, € 5 млн — это приличная сумма. Не мне решать, приемлемая сумма или нет. Если они прописали такую сумму, то на него рассчитывают. Оправдается ли затрата денег? Этот вопрос всегда витает в воздухе. Элемент неотработанности заплаченных денег присутствует всегда. Как игрок Кучаев, несомненно, пригодился бы. Тот уровень, который был наработан в ЦСКА, прекрасно виден. Дальше — это проблема многих арендованных игроков. «Рубину» пригодился бы Кучаев», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.