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Объявлены судейские назначения на матчи 26-го тура РПЛ. ЦСКА и «Динамо» обслужит Карасёв

Объявлены судейские назначения на матчи 26-го тура РПЛ. ЦСКА и «Динамо» обслужит Карасёв
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Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил судейские назначения на матчи 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.

«Урал» – «Уфа»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Дмитрий Ермаков, Дмитрий Жвакин; резервный судья – Сергей Куликов; VAR – Владислав Безбородов; AVAR – Николай Богач; инспектор – Юрий Чеботарёв.

«Локомотив» – «Нижний Новгород»: судья – Евгений Турбин, ассистенты судьи – Валерий Данченко, Владимир Миневич; резервный судья – Анастасия Пустовойтова; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Алексей Стипиди; инспектор – Александр Гвардис.

«Сочи» – «Ахмат»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Андрей Веретешкин, Кирилл Большаков; резервный судья – Иван Сараев; VAR – Владимир Москалёв; AVAR – Антон Кобзев; инспектор – Эдуард Малый.

«Рубин» – «Арсенал»: судья – Артём Чистяков, ассистенты судьи – Роман Усачев, Илья Елеференко; резервный судья – Ранэль Зияков; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Дмитрий Сафьян; инспектор – Сергей Лапочкин.

«Химки» – «Крылья Советов»: судья – Алексей Матюнин, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Андрей Болотенков; резервный судья – Евгений Буланов; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Егор Болховитин; инспектор – Гаряфий Жафяров.

«Ростов» – «Спартак»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Арам Петросян, Александр Богданов; резервный судья – Дмитрий Стрельцов; VAR – Владислав Безбородов; AVAR – Алексей Воронцов; инспектор – Сергей Мацюра.

ЦСКА – «Динамо»: судья – Сергей Карасёв, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Дмитрий Чельцов; резервный судья – Ян Бобровский; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Константин Шаламберидзе; инспектор – Алексей Тюмин.

«Краснодар» – «Зенит»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Максим Ковалёв, Игорь Князев; резервный судья – Олег Соколов; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Валентин Мурашов; инспектор – Андрей Бутенко.

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