Каррагер высказался о возможных взаимоотношениях тен Хага с лидерами «МЮ»

Футбольный эксперт Джейми Каррагер высказался о возможном характере взаимоотношений наставника «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага и лидеров раздевалки.
«Он должен принимать волевые решения. Я давно говорил, что вам нужно убрать некоторых из звёзд в раздевалке «Манчестер Юнайтед» и начать всё заново с новой, молодой, энергичной командой, чтобы попытаться конкурировать с Гвардиолой и Клоппом.
Никто не ожидает, что они выиграют титул в следующем сезоне, но «Манчестер Юнайтед» не должен находиться в положении, когда они борются за место в четвёрке лучших. С деньгами, которые они тратят, и уровнем клуба, которым они являются, они должны всегда находиться в четвёрке лучших, стремясь бросить вызов в борьбе за титул», — приводит слова Каррагера Sky Sports.
- 21 апреля 2022
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