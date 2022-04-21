Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Каррагер высказался о возможных взаимоотношениях тен Хага с лидерами «МЮ»

Каррагер высказался о возможных взаимоотношениях тен Хага с лидерами «МЮ»
Комментарии

Футбольный эксперт Джейми Каррагер высказался о возможном характере взаимоотношений наставника «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага и лидеров раздевалки.

«Он должен принимать волевые решения. Я давно говорил, что вам нужно убрать некоторых из звёзд в раздевалке «Манчестер Юнайтед» и начать всё заново с новой, молодой, энергичной командой, чтобы попытаться конкурировать с Гвардиолой и Клоппом.

Никто не ожидает, что они выиграют титул в следующем сезоне, но «Манчестер Юнайтед» не должен находиться в положении, когда они борются за место в четвёрке лучших. С деньгами, которые они тратят, и уровнем клуба, которым они являются, они должны всегда находиться в четвёрке лучших, стремясь бросить вызов в борьбе за титул», — приводит слова Каррагера Sky Sports.

Тен Хаг — новый тренер «Манчестер Юнайтед». Вернёт ли ученик Гвардиолы былое величие клубу Тен Хаг — новый тренер «Манчестер Юнайтед». Вернёт ли ученик Гвардиолы былое величие клубу
Роналду — великий спортсмен. Вот ещё одно подтверждение Роналду — великий спортсмен. Вот ещё одно подтверждение
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022