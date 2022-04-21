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Бывший помощник Фергюсона в «Манчестер Юнайтед» станет ассистентом тен Хага

Бывший помощник Фергюсона в «Манчестер Юнайтед» станет ассистентом тен Хага
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Стив Макларен, ранее работавший в «Манчестер Юнайтед» ассистентом Алекса Фергюсона, станет помощником нового главного тренера манкунианцев Эрика тен Хага.

Вторым помощником тен Хага будет Митчелл ван дер Гаг, с которым он сейчас работает в «Аяксе».

Макларен с 1999 по 2001 год был помощником Алекса Фергюсона в «Юнайтед». Позже он возглавлял «Мидлсбро», «Дерби Каунти» и другие клубы.

Сегодня было объявлено о назначении тен Хага на должность главного тренера «Манчестер Юнайтед» со следующего сезона.

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Напомним, сейчас «красных дьяволов» тренирует Ральф Рангник. 63-летний Рангник возглавил английскую команду 3 декабря 2021 года. В конце сезона он займёт одну из должностей в структуре «Манчестер Юнайтед». Помимо тен Хага, клубом рассматривалась кандидатура нынешнего наставника «ПСЖ» Маурисио Почеттино.

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