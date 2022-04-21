Джейми Каррагер назвал основную проблему, с которой Эрик тен Хаг может столкнуться в «МЮ»

Футбольный эксперт Джейми Каррагер назвал основную проблему, с которой Эрик тен Хаг может столкнуться в «Манчестер Юнайтед» на должности главного тренера. По его мнению, это действия на трансферном рынке.

«Приобретение хороших игроков на трансферном рынке, а также вероятная продажа двух или трёх игроков, которые, возможно, создают проблемы или не подходят его стилю игры.

Его приход оживит некоторых игроков, и ему, вероятно, придётся приобрести трёх или четырёх игроков в стартовый состав. Ни одна команда не настолько плоха или далека от успеха, как вы думаете, я знаю это по опыту игры в «Ливерпуле», — приводит слова Каррагера Sky Sports.

Сегодня было объявлено о назначении тен Хага на должность главного тренера «Манчестер Юнайтед» со следующего сезона.