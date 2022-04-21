Араухо продлил контракт с «Барселоной». По нему предусмотрены отступные в € 1 млрд

Защитник «Барселона» Рональд Араухо продлил контракт с клубом до 2026 года, сообщает спортивный журналист Николо Скира в своих социальных сетях. По информации источника, в соглашении прописана сумма отступных в € 1 млрд.



Араухо стал игроком «Барселоны» в 2018 году. В нынешнем сезоне на счету футболиста 37 проведённых встреч, в которых он отметился четырьмя голами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость защитника в € 40 млн. Ранее желание подписать Араухо выразили три английские команды. Речь идёт об «Арсенале», «Манчестер Юнайтед» и «Челси».



После 31 матча испанской Примеры сезона-2021/2022 «Барселона» набрала 60 очков. В оставшихся турах сине-гранатовым предстоят встречи с «Реалом Сосьедад», «Райо Вальекано», «Мальоркой», «Бетисом», «Сельтой», «Хетафе» и «Вильярреалом».

Видеообзор матча 32-го тура испанской Примеры «Барселона» — «Кадис» (0:1):