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Владимир Габулов: победа над «Зенитом» — большой результат для возрождённой «Алании»

Владимир Габулов: победа над «Зенитом» — большой результат для возрождённой «Алании»
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Генеральный директор «Химок» Владимир Габулов поделился впечатлениями от четвертьфинальной встречи Кубка России между «Аланией» и «Зенитом».

«Это большой результат для возрождённой «Алании». Возрождали её все вместе ещё в 2019 году. Обыграть действующего чемпиона России в четвертьфинале Кубка – это действительно большая победа. С чем я поздравляю всех болельщиков клуба. Именно болельщики заждались таких побед. Они действительно этого заслуживают.

Команда может выйти в финал. Выход в полуфинал Кубка России не может быть случайностью. Тем более «Алания» на своём пути обыграла уже трёх представителей РПЛ. Всё зависит от одного матча. И в нём может произойти всё что угодно. Другое дело, когда ты выступаешь на длинном этапе. Системно побеждать сложнее.

В Кубке же можно обыграть любого. Тем более у «Алании» в игровом плане всё для этого есть. Сложно что-то сказать по поводу выхода клуба в высший дивизион. Семь-восемь клубов в ФНЛ рьяно борются за выход в РПЛ. Оставшиеся матчи покажут, кто эту путёвку завоюет», — цитирует Габулова «РБ Спорт».

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