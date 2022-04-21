Владимир Габулов: победа над «Зенитом» — большой результат для возрождённой «Алании»

Генеральный директор «Химок» Владимир Габулов поделился впечатлениями от четвертьфинальной встречи Кубка России между «Аланией» и «Зенитом».
«Это большой результат для возрождённой «Алании». Возрождали её все вместе ещё в 2019 году. Обыграть действующего чемпиона России в четвертьфинале Кубка – это действительно большая победа. С чем я поздравляю всех болельщиков клуба. Именно болельщики заждались таких побед. Они действительно этого заслуживают.
Команда может выйти в финал. Выход в полуфинал Кубка России не может быть случайностью. Тем более «Алания» на своём пути обыграла уже трёх представителей РПЛ. Всё зависит от одного матча. И в нём может произойти всё что угодно. Другое дело, когда ты выступаешь на длинном этапе. Системно побеждать сложнее.
В Кубке же можно обыграть любого. Тем более у «Алании» в игровом плане всё для этого есть. Сложно что-то сказать по поводу выхода клуба в высший дивизион. Семь-восемь клубов в ФНЛ рьяно борются за выход в РПЛ. Оставшиеся матчи покажут, кто эту путёвку завоюет», — цитирует Габулова «РБ Спорт».
- 21 апреля 2022
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