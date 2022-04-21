Футболистка «Вероны»: если в Скандинавии клуб представит игрока из России, спонсоры уйдут

Футболистка сборной России и итальянской «Вероны» Алина Мягкова рассказала, почему не сможет играть в Скандинавии.
Журналист: У тебя контракт до конца сезона?
Мягкова: Да.
Журналист: И какие мысли по поводу будущего? Если команда вылетает, ты остаёшься или будешь искать какие-то другие варианты?
Мягкова: Политическая ситуация очень всё усложняет. В Италии больше тактический, технический футбол, а мне хочется чего-то другого. Я думала попробовать себя в скандинавских командах. Но там прям жёсткое отношение к русским. Разговаривали с двумя командами, и спортдиректора сказали, что если они представят игрока из России, то от них сразу откажутся спонсоры. Так что единственный путь у меня сейчас лежит в Россию.
Журналист: Какие-то предложения уже есть?
Мягкова: Из России? Да, есть. Пока думаю, — сказала Мягкова Vprognoze.ru.
- 21 апреля 2022
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