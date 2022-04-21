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Футболистка «Вероны»: в Италии лучше не говорить по-русски. Мне счёт в банке не открыли

Футболистка «Вероны»: в Италии лучше не говорить по-русски. Мне счёт в банке не открыли
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Футболистка «Вероны» Алина Мягкова рассказала об отношении к россиянам в Италии.

«В команде отношение ко мне совершенно не изменилось. И все девочки, и тренерский штаб общаются абсолютно ровно. Тренеры постоянно спрашивают, как у меня дела, всё ли нормально, нужная ли какая-то помощь.

А если брать в целом… Лучше нигде не говорить по-русски в общественных местах, они из-за этого немного «шугаются». По крайней мере, в Вероне именно так происходит. Ещё мне не открыли банковский счёт. Мне в феврале нужно было это сделать, но не открыли. Как я поняла, из-за российского паспорта.

Болельщики не освистывают. Всё нормально. Ни сообщений никаких не получала, ни свиста не слышала. Ничего отрицательного не было», — цитирует Мягкову Vprognoze.ru

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