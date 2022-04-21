Александр Мостовой назвал «Лужники» идеальным местом проведения финала Кубка России

Российский специалист Александр Мостовой назвал приоритетный вариант стадиона для проведения финала Кубка России по футболу.
«Я считаю «Лужники» идеальным местом проведения финала Кубка России. На нём всегда проводились финалы: ещё в Советском Союзе самые значимые игры — в «Лужниках». Когда последний раз кто-то играл в «Лужниках»? На чемпионате мира? Стадион стоит пустой. Его надо как можно больше задействовать в сегодняшней ситуации.
Сколько всего в него было встроено и вложено, а он стоит. Финал должен проводиться на значимом для страны стадионе — это у нас «Лужники». Ясно, что ради исключения где-то когда-то можно провести на другом стадионе. Но всё равно история складывалась там, поэтому «Лужники» — идеальный стадион», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 21 апреля 2022
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