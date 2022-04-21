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Александр Мостовой назвал «Лужники» идеальным местом проведения финала Кубка России

Александр Мостовой назвал «Лужники» идеальным местом проведения финала Кубка России
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Российский специалист Александр Мостовой назвал приоритетный вариант стадиона для проведения финала Кубка России по футболу.

«Я считаю «Лужники» идеальным местом проведения финала Кубка России. На нём всегда проводились финалы: ещё в Советском Союзе самые значимые игры — в «Лужниках». Когда последний раз кто-то играл в «Лужниках»? На чемпионате мира? Стадион стоит пустой. Его надо как можно больше задействовать в сегодняшней ситуации.

Сколько всего в него было встроено и вложено, а он стоит. Финал должен проводиться на значимом для страны стадионе — это у нас «Лужники». Ясно, что ради исключения где-то когда-то можно провести на другом стадионе. Но всё равно история складывалась там, поэтому «Лужники» — идеальный стадион», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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