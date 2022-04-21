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«Сейчас роботы пойдут судить». Колосков — об идее назначать женщин-арбитров на матчи РПЛ

«Сейчас роботы пойдут судить». Колосков — об идее назначать женщин-арбитров на матчи РПЛ
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Российский специалист Вячеслав Колосков оценил идею супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой привлекать женщин-арбитров на матчи Российской Премьер-Лиги.

«Мне кажется, что это бред какой-то. Сначала мы приглашаем иностранных судей и инструкторов, теперь женщин давайте. У нас мужчины толком судить не умеют. Какой у них опыт? Где они его возьмут? Мы не тем занимаемся. Других проблем в российском футболе хватает. У судей был потерян контроль, но сейчас они немного выровнялись.

Приехал португалец — до фонаря ему все эти судейские вопросы: языка не знает, традиций тоже. В это время Ашот ушёл в лигу — корабль остался без командира. Отсюда и результат. При чём тут женщины, не женщины… Сейчас роботы пойдут судить. Моё мнение: надо не фигуры переставлять, а заниматься подготовкой судей», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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