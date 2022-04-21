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Стало известно, когда будет объявлено место проведения финала Кубка России

Стало известно, когда будет объявлено место проведения финала Кубка России
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Стало известно, когда будет объявлено место проведения финального матча Кубка России по футболу сезона-2021/2022.

«Место проведения финального матча будет объявлено в начале следующей недели», — сообщила служба коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).

Напомним, в полуфинал турнира вышли московские «Динамо» и «Спартак», красноярский «Енисей» и владикавказская «Алания».

Полуфинальные игры Кубка России запланированы на 11 мая. Две лучшие команды турнира сойдутся в финальном матче, который состоится 29 мая. Действующим победителем Кубка России является московский «Локомотив», который в финале прошлого розыгрыша взял верх над самарскими «Крыльями Советов». Железнодорожники одержали победу со счётом 3:1.

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