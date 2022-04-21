«Реал Сосьедад» — «Барселона»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:30

Сегодня, 21 апреля, сыграют «Реал Сосьедад» и «Барселона». Встреча 33-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал Сосьедад» — «Барселона».
Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Карлос дель Серро Гранде. Ему будут помогать ассистенты Хуан Юсте и Гонсало Гарсия Гонсалес.
После 31 сыгранного тура в испанской Примере сезона-2021/2022 «Барселона» располагается на третьем месте в турнирной таблице. Сине-гранатовые набрали 60 очков. «Реал Сосьедад» с 55 очками находится на шестой строчке в таблице. Лидирует в соревнованиях мадридский «Реал», у которого 78 очков.
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