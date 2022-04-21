Президент Франции Макрон: нужно бороться за то, чтобы Мбаппе остался в Лиге 1

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал «Пари Сен-Жермен» сохранить нападающего Килиана Мбаппе.



«К сожалению, Килиан Мбаппе не перейдёт в «Марсель». Этот вариант даже не рассматривается. Если бы он был готов, то я бы поборолся, но он быстро отказал мне.



Нужно бороться за то, чтобы Мбаппе остался в чемпионате Франции, потому что это фантастический игрок», — цитирует Макрона So Foot со ссылкой на Quotidien.



23-летний Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года, перейдя из «Монако». В нынешнем сезоне форвард принял участие в 30 матчах чемпионата Франции, забил 22 гола и отдал 15 результативных передач. Ранее сообщалось, что предстоящим летом Мбаппе может стать футболистом мадридского «Реала» на правах свободного агента.

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