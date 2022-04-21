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«Тен Хагу придётся столкнуться с большим давлением». Конте — о приходе нидерландца в «МЮ»

«Тен Хагу придётся столкнуться с большим давлением». Конте — о приходе нидерландца в «МЮ»
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Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Антонио Конте высказался о назначении Эрика тен Хага на пост наставника «Манчестер Юнайтед».

«Безусловно, мы говорим о большом клубе. Давайте не будем забывать, что в прошлом сезоне «Юнайтед» финишировал на втором месте. Летом они усилили состав – пришли Варан, Санчо и Роналду.

Конечно, тен Хагу придётся столкнуться с большим давлением. Но чтобы соответствовать уровню, нужно справляться с этим», — приводит слова Конте Sky Sports.

«Манчестер Юнайтед» сегодня, 21 апреля, объявил о назначении тен Хага на пост главного тренера клуба. Соглашение рассчитано с конца сезона-2021/2022 до 2025 года. Также в нём предусмотрена возможность продлить сотрудничество с главным тренером ещё на сезон при согласии сторон. Напомним, сейчас «красных дьяволов» тренирует Ральф Рангник. В конце сезона он займёт одну из должностей в структуре «Манчестер Юнайтед».

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