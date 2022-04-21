Широков: я бы вообще оба полуфинала Кубка играл как в Англии — на главном стадионе страны

Российский специалист Роман Широков оценил решение провести финал Кубка России в «Лужниках».

«Где играть финал? В «Лужниках». Для чего его строили? Если вы хотите полные трибуны, давайте выберем самый маленький стадион. Я бы вообще играл оба полуфинала Кубка как в Англии — на главном стадионе страны. Ничего страшного. Что он простаивает просто так?» — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, в полуфинал турнира вышли московские «Динамо» и «Спартак», красноярский «Енисей» и владикавказская «Алания».



Полуфинальные игры Кубка России запланированы на 11 мая. Две лучшие команды турнира сойдутся в финальном матче, который состоится 29 мая. Действующим победителем Кубка России является московский «Локомотив», который в финале прошлого розыгрыша взял верх над самарскими «Крыльями Советов». Железнодорожники одержали победу со счётом 3:1.