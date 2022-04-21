Яка Бийол рассказал о задаче ЦСКА на остаток сезона РПЛ

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол рассказал о задаче армейцев на остаток нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги.
«Постараемся удержать третье место. Борьба будет нелёгкой, мы это понимаем. Знаете, в зимнюю паузу такой результат казался очень хорошим. Но когда сезон возобновился, команда начала побеждать. У нас разыгрался аппетит, хотелось замахнуться на большее.
К сожалению, последние неудачи изменили ситуацию. Как бы то ни было, до конца сезона ещё целый месяц и пять матчей. Сделаем всё возможное, чтобы провести их успешно», — цитирует Бийола Bobsoccer.
После 25 сыгранных туров в чемпионате России сезона-2021/2022 ЦСКА располагается на третьем месте в турнирной таблице, набрав 44 очка. Лидирует в соревнованиях санкт-петербургский «Зенит», у которого 55 очков.
- 21 апреля 2022
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