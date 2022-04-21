Роман Широков назвал безобразием то, что никто не играет в «Лужниках»

Российский специалист Роман Широков оценил решение провести финал Кубка России в «Лужниках».

«Если бы в «Лужниках» был и футбольный, и легкоатлетический стадион — как раньше — при этом проводились бы какие-то соревнования, то я бы мог ещё понять. Здесь он только футбольный, а на нём никто не играет — это вообще безобразие! Наверное, каждый, кто занимается футболом, мечтает сыграть в «Лужниках» хотя бы раз в жизни. Да и болельщикам будет полезно посетить столицу нашей родины», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, в полуфинал турнира вышли московские «Динамо» и «Спартак», красноярский «Енисей» и владикавказская «Алания».



Полуфинальные игры Кубка России запланированы на 11 мая. Две лучшие команды турнира сойдутся в финальном матче, который состоится 29 мая. Действующим победителем Кубка России является московский «Локомотив», который в финале прошлого розыгрыша взял верх над самарскими «Крыльями Советов». Железнодорожники одержали победу со счётом 3:1.