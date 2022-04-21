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Сёмин предложил назначить Пустовойтову главным арбитром матчей РПЛ

Сёмин предложил назначить Пустовойтову главным арбитром матчей РПЛ
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Бывший тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин оценил идею супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой привлекать женщин-арбитров на матчи Российской Премьер-Лиги.

«Думаю, Пустовойтова, например, может проводить матчи нашего чемпионата. Анастасия — арбитр высочайшего уровня. Очень опытная!

Заменить мужчин, которые часто ошибаются? Давайте всё поэтапно. Так как Пустовойтова лучшая на сегодняшний момент, то давайте дадим ей несколько матчей. Дальше — будем принимать решение», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, 41-летняя российская рефери Анастасия Пустовойтова не была включена в список арбитров, которые обслужат игры европейского первенства. При этом в список арбитров включили украинку Екатерину Монзуль. Пустовойтова вошла в тройку лучших женщин-арбитров по итогам 2021 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

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