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Нагельсман: знаю, что в Мюнхене победу в Бундеслиге ценят меньше, но для меня титул важен

Нагельсман: знаю, что в Мюнхене победу в Бундеслиге ценят меньше, но для меня титул важен
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Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман высказался о возможной победе в немецкой Бундеслиге.

«Я знаю, что в Мюнхене победу в чемпионате ценят чуть меньше. Тем не менее это очень хорошее достижение и самый честный трофей. Очень жду его. Надеюсь, что игроки испытывают похожие эмоции и мотивированы этим.

Для меня титул очень важен. Необходимо выигрывать трофеи, это хорошо влияет на ежедневную работу. Я амбициозен, последние несколько недель сложились для меня не очень хорошо. Но я буду счастлив, когда смогу впервые взять салатницу в руки», — цитирует Нагельсмана Bayern & Germany.

После 30 сыгранных туров «Бавария» располагается на первом месте в турнирной таблице Бундеслиги. Мюнхенцы набрали 72 очка.

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