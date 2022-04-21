«Барселона» и «Реал Сосьедад» объявили стартовые составы на матч 33-го тура Примеры

Стали известны стартовые составы «Реала Сосьедад» и «Барселоны» на матч 33-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал Сосьедад» — «Барселона».
«Реал Сосьедад»: Ремиро, Сальдуа, Рико, Ле Норман, Субименди, Субельдия, Мерино, Янузай, Рафинья, Исак, Сёрлот.
«Барселона»: тер Штеген, Пике, Араухо, Алвес, Альба, Бускетс, Ф. де Йонг, Гави, Дембеле, Торрес, Обамеянг.
Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Карлос дель Серро Гранде. Ему будут помогать ассистенты Хуан Юсте и Гонсало Гарсия Гонсалес.
После 31 сыгранного тура в испанской Примере сезона-2021/2022 «Барселона» располагается на третьем месте в турнирной таблице. Сине-гранатовые набрали 60 очков. «Реал Сосьедад» с 55 очками находится на шестой строчке в таблице.
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