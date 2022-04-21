Лев Лещенко считает, что в финале Кубка России сыграют «Динамо» и «Спартак»
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Российский артист Лев Лещенко прокомментировал результаты жеребьёвки полуфинала Кубка России.
«Жеребьёвка удачная и для «Динамо», и для «Спартака». Наверное, так оно и должно было быть. Думаю, красно-белые справятся с «Енисеем», а «Динамо» — с «Аланией». Хотя наши соперники очень техничные. Это восточные ребята — они очень здорово играют. Нас ждёт яркий финал между москвичами!» — сказал Лещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Напомним, в полуфинале московское «Динамо» на своём поле примет «Аланию», а «Спартак» на «Открытие Банк Арене» сыграет с «Енисеем». В четвертьфинале бело-голубые обыграли «Балтику», красно-белые оказались сильнее ЦСКА, владикавказцы одолели «Зенит», а «Енисей» прошёл «Рубин».
Новость по темеРезультаты жеребьёвки 1/2 финала Кубка России сезона-2021/2022
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