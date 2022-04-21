Лещенко: финал Кубка России нужно провести на стадионе «Динамо»

Российский артист Лев Лещенко прокомментировал результаты жеребьёвки полуфинала Кубка России.

«Считаю, что финал Кубка России нужно провести на стадионе «Динамо». Будем ждать яркого футбола, потому что первенство сейчас не вызывает большого интереса. Там всё, как мне кажется, ясно», — сказал Лещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, в полуфинале московское «Динамо» на своём поле примет «Аланию», а «Спартак» на «Открытие Банк Арене» сыграет с «Енисеем». В четвертьфинале бело-голубые обыграли «Балтику», красно-белые оказались сильнее ЦСКА, владикавказцы одолели «Зенит», а «Енисей» прошёл «Рубин». Полуфинальные игры пройдут 11 и 12 мая. Две лучшие команды турнира сойдутся в матче за трофей 29 мая.